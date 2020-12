Grenadiere aus Neuss : Schützenbrüder zahlen Reparatur von Marien-Figur

Neuss Die beruhigende Nachricht zuerst: Der Zustand der Straubinger Marienfigur, deren Zerstörung – sie wurde von Unbekannten geköpft – vor rund einem Monat bundesweit für Aufsehen sorgte, ist nicht so schlimm wie zunächst befürchtet.

„Das Gesicht ist gut erhalten – das ist äußerst positiv“, sagt Marcel Offermann. Der Neusser „Puppendoktor“ hatte sich jüngst bereit erklärt, die Figur ehrenamtlich zu reparieren. Über sein Engagement wurde in den vergangenen Tagen sogar in Italien (acistampa) und den USA (Catholic News Agency) berichtet. „Am Donnerstag werde ich die Figur in Straubing mit dem Auto abholen“, sagt Offermann. Der Zeitplan: Ende Februar soll sie fertig sein. Dann wird von den Spuren der brutalen Attacke – wenn alles läuft wie geplant – nichts mehr zu sehen sein.