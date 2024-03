Grenadier-Denkmal in Neuss Belohnung nach Farb-Attacke ausgelobt

Die Attacke auf das Grenadier-Denkmal am Neusser Hamtorplatz hat am Wochenende stadtweit für Bestürzung gesorgt. Unbekannte hatten die Bronze-Figuren großflächig mit pinker Farbe übergossen. Eine Polizistin war am Freitagmorgen von einer Bürgerin in der Innenstadt angesprochen und auf die Farb-Attacke aufmerksam gemacht worden.