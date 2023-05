Schützenfest in Grefrath Königspaar für ein langes Pfingstwochenende

In Neuss ist Bernd Herten Oberst des größten Schützenregiments, doch am Pfingstwochenende ordnet auch er sich gerne Marcus Ortmann unter. Denn sein Kamerad, den Herten 2014 zum Zug „Dat send se“ brachte, amtiert als Schützenkönig in Grefrath. Inthronisiert wurde er am Vorabend des Maifeiertages, jetzt werden er und seine Schützenkönigin Petra Knells vier Tage lang gefeiert.