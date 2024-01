Nach vielen Jahren geöffnet So sieht es im Inneren des Bunkers an der Grefrather Kirche aus

Grefrath · Das Grundstück an der Pfarrei St. Stephanus in Grefrath ist Teil einer Ortsmitte-Stadtplanung. Dafür wurde am Samstag die alte Luftschutzanlage geöffnet und vermessen.

29.01.2024 , 12:15 Uhr

Mit Lampen und Laser-Messgeräten geht der Verein Luftschutzanlagen Rhein-Kreis Neuss in das Innere des Bunkers Foto: Wolfgang Rommerskirchen Foto: Wolfgang Rommerskirchen

Von Heribert Brinkmann