Archäologische Fundstücke in Neuss Ausgrabungen legen Festungsgraben der Zitadelle hinter Neusser Stadtarchiv frei

Freigelegt wurde er im Rahmen von archäologischen Grabungen, die hinter dem Stadtarchiv an der Oberstraße gemacht wurden. Sie wurden veranlasst, um den Baugrund zu sichten, auf dem der seit Jahren diskutierte Erweiterungsbau des Stadtarchivs errichtet werden soll. Die Grabungen selbst seien abgeschlossen, berichtet Till Lodemann, der Leiter der Abteilung Bodendenkmalpflege der Stadt. Er spricht von einer, so wörtlich, „dichten Befundlage“, rechnet aber trotzdem schon in gut zwei Wochen mit einem Abschlussbericht der Grabungsfirma. Dem wird sich dann eine denkmalrechtliche Bewertung anschließen müssen. Kernfrage: Was von den Funden kann, was muss vielleicht sogar erhalten werden? Planungsamtsleiter Christian Unbehaun zeigte sich aber sehr zuversichtlich, dass Bauvorhaben und Denkmalschutz miteinander in Einklang zu bringen sind: „Da besteht eine Herausforderung und eine Chance“, sagt er. Aber kein Problem. Der nächste Schritt soll dann schon der Bauantrag sein.