Wieder Gottesdienste in den Kirchen von Neuss : Summen für das Wir-Gefühl der Kirchgänger

Die evangelische Kreuzkirche Gnadental hat Pfarrer Appelfeller in Corona-Zeiten neu bestuhlt. Kommen nur Eheleute, die nebeneinander sitzen dürfen, hat er Platz für 86 Kirchgänger. Das werde reichen, vermutet er. Foto: Sebastian Appelfeller

Neuss In einigen katholischen und evangelischen Gemeinden in Neuss beginnen die Gottesdienste wieder – wegen der Corona-Pandemie allerdings nur unter Auflagen und mit einigen neuen Ideen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Kleinau

Wer nicht singen darf – kann immer noch summen. Oder Klatschen. Auf diese Idee kam Pfarrer Sebastian Appelfeller vom Verband evangelischer Gemeinden in Neuss, der nach etwas suchte, was im Gottesdienst ein Gemeinschaftsgefühl vermittelt und Spaß macht. „Wir müssen das fröhlich angehen“, sagt Appelfeller, dabei ist ihm vor dem Wiederbeginn der Wochenend-Gottesdienste – zunächst nur in Uedesheim, Gnadental und Reuschenberg – schon mulmig: „Bringt meine Arbeit Nutzen oder andere Menschen in Gefahr?“, fragt er sich und hält auch deshalb an Online-Angeboten fest. Er wolle niemanden nötigen, zur Kirche kommen zu müssen, weil es sonst nichts gibt.

Die christlichen Gemeinden bieten wieder Gottesdienstfeiern an. Die Auflagen sind fast überall gleich: Mindestabstand, reduzierte Platzzahl, Zugangskontrolle, Verzicht auf Friedensgruß und oft auch auf Gesang. Und in den evangelischen Kirchen wird es vorerst keine Abendmahlsfeiern geben. Besonderheiten in katholischen Gemeinden:

Info So feiert Neuss seinen Stadtpatron Quirinus Donnerstag Am eigentlichen Festtag, an dem der Überlieferung nach die Reliquien von St. Quirin nach Neuss kamen, ist das Münster offen und geschmückt, der Schrein zugänglich. Sonntag Während der Messen steht der Schrein vor dem Altarraum, von 17.30 bis 19.30 Uhr wird er von einer Ehrenwache der Schützen flankiert. Um 18 Uhr wird gebeiert. Das Quirinuslied gibt es digital unter neuss-mitte.de/tagesimpulse/ zu hören.

Neuss-Mitte „In Neuss-Mitte feiern wir elf Sonntagsmessen, um möglichst vielen die Mitfeier zu ermöglichen“, sagt Oberpfarrer Guido Assmann. Er hofft, niemanden abweisen zu müssen, verzichtet aber auf ein Anmeldeverfahren. Gottesdienste werden ab Samstag, 2. Mai, zunächst nur in St. Quirin, St. Marien, Heilige Dreikönige und St. Pius X. angeboten. Weitere Andachtsformen wie etwa Maiandachten gibt es nicht. Die Gottesdienstordnung gilt zunächst bis Pfingsten.

Neuss-Nord Wenn am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Mai, im Seelsorgeverbund auf der Furth wieder Messen gefeiert werden, will Pfarrer Hans-Günther Korr seine Schäflein aufteilen. Zur Eucharistie am Sonntagmorgen sollen sich Familien und Gläubige jungen und mittleren Alters eingeladen fühlen, die Abendmessen am Samstag und Sonntag Senioren und Menschen aus „Risikogruppen“ vorbehalten bleiben. Zu den Wochenendmessen muss man sich vorab anmelden. E-Mail: kgm-st-josef-neuss@online.de; Telefon: 02131 3666950. Taufen, Trauungen und Trauerfeiern sind ab sofort wieder möglich, Beichten auch.

Neuss-West Mit den Küstern und anderen Verantwortlichen seines Seelsorgebezirkes hat Pfarrer Michael Tewes noch am Mittwoch alle Kirchen in seinem Sprengel inspiziert. Anschließend entschied er, in Holzheim, Grefrath und Reuschenberg zunächst am Dienstag mit Werktagsgottesdiensten zu den bekannten Uhrzeiten zu beginnen. Sonntagsgottesdienste, zu denen man sich vorab in den jeweiligen Pfarrbüros anmelden muss, wird es erst am Wochenende 9./10. Mai geben. Details will er in einem Brief an alle Gemeindemitglieder darlegen.