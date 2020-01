Projektgruppe demenzsensible Kirchen in Neuss : Ein Gottesdienst für Menschen mit Demenz

Neuss Wer an Demenz erkrankt ist, nimmt nicht mehr aktiv am Gemeindeleben teil. Ein Projekt will das ändern.

Die Projektgruppe „Demenzsensible Kirchengemeinden in Neuss“ wurde 2017 gegründet. Als gemeinsames Projekt der Alzheimer-Gesellschaft Kreis Neuss, der evangelischen Christuskirchengemeinde, des Katholikenrates, des evangelischen Kirchenkreises Gladbach/Neuss mit dem Ziel, Demenzkranke aktiver ins Gemeindeleben einzubeziehen. Zu dem Angebot zählen auch Gottesdienste speziell für Demenzkranke und ihre Angehörigen. Christoph Golm, Vorstandsmitglied des Katholikenrates, ist an der Umsetzung beteiligt.

Herr Golm, wen wollen Sie mit dem Angebot erreichen?

Christoph Golm von der Projektgruppe „Demenzsensible Kirchen in Neuss“. Foto: Christoph Golm

Christoph Golm Wir wollen speziell Menschen mit demenzerkrankten Verwandten einladen, die sich vielleicht sonst nicht in den Gottesdienst trauen, weil sie fürchten, dass ihre Angehörigen auffallen könnten.

Ist der Gottesdienst im Vergleich zu einer „normalen“ Messe auch anders gestaltet.

Golm Ja, der demenzsensible Gottesdienst folgt keiner strengen Liturgie und dauert auch nur etwa 30 bis 40 Minuten. Wir singen viele alte Lieder, auch solche, die nicht unbedingt in die Liturgie passen, wie etwa „Weißt du wie viel Sternlein stehen“. Aber die Menschen können sich an den Text erinnern und mitsingen. Außerdem ist er so gestaltet, das er mit allen Sinnen erlebbar wird.

Wie werden die Sinne der Besucher denn angesprochen?

Golm In jedem Gottesdienst gibt es etwas zu sehen, zu fühlen oder zu riechen, je nach Thema. Einmal haben wir zum Beispiel mit Lavendeldüften gearbeitet, ein anderes Mal haben wir den Gottesdienstbesuchern einen Segen zugesprochen, den sie fühlen konnten, indem wir ihre beiden Handflächen gesalbt haben.

Wie reagieren Demenzkranke auf diese sinnlichen Eindrücke?

Golm Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie diese Menschen, die meist in ihrer eigenen Welt leben, für einige Augenblicke in die Realität zurückkehren und wie sie für 30 Minuten ganz da sind und am Gottesdienst teilnehmen.

Was haben Sie für den kommenden Gottesdienst am Samstag geplant?

Golm Das Thema lautet „Ein Licht in der Dunkelheit“, das werden wir über verschiedene Lichtelemente ganz bewusst erlebbar machen.

Demenzsensibler Gottesdienst am Samstag, 25. Januar, um 15 Uhr, in der Kapelle des Memory Zentrums an der Steinhausstraße 40.

