Konzert in der Neusser Christuskirche : Gospelchor Harambee konzertiert mit neuer Leitung

Neuss Drei Jahre war es still um den Chor der Christuskirche geworden, jetzt meldet sich das Ensemble eindrucksvoll zurück.

Zwei Songs wurden sogar von Chormitgliedern perfekt auf Djembas, also westafrikanischen Baumtrommeln, begleitet. So zum Beispiel der wunderbare Weihnachtscarol „Amezaliwa“ von Edwardi Kabuka (Tansania). Einige Songs begleitete Austéja Valusyte sicher am Klavier wie das erstmals gesungene „Adiemus“ von Karl Jenkins.

Etliche Titel waren von Valentin Ruckebier neu einstudiert worden. Der Student an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf, so er für Komposition und Gesang eingeschrieben ist, hat die Gospelmusik bereits in der Wiege gelernt, seine Mutter Astrid Ruckebier leitet seit 20 Jahren die „Joyful Gospels“ in Hückeswagen. Der Sohn, der schon bedeutende Preise mit seinen Kompositionen erringen konnte, dirigierte seinen neuen Chor äußerst präzise. Chormitglied Peter Jülke, der auch das Konzert moderierte, sagte: „Du bist das Beste, was uns nach der Ära Annette Eick passieren konnte!“ Und auch die Vorgängerin stimmte in den lauten Jubel des Publikums mit ein: „Ich bin glücklich, live zu erleben, in welch gute Hände der Chor gekommen ist.“