Golf-Anlage in Neuss : Giftraupen-Befall an der Hummelbachaue

Giftraupen-Befall an der Hummelbachaue

Golf-Anlage in Neuss

Neuss Spieler auf der Golfanlage Hummelbachaue müssen sich in diesen Tagen mit einer kleinen Regeländerung anfreunden. Fällt der Ball in einen der abgesperrten Bereiche, dann darf von einer anderen Stelle weitergespielt werden.

Der Grund: In jenen Bereichen stehen Bäume, die aktuell vom Eichenprozessionsspinner befallen sind. Auf der Anlage wurden zahlreiche Aushänge platziert, die auf die Gefahr hinweisen. „Das Spielen auf unserer Anlage erfolgt auf eigene Gefahr“ ist drauf unter anderem zu lesen.

Elena Huth, Managerin der Anlage, betont jedoch auf Nachfrage unserer Redaktion, dass die Anlage bespielt werden kann. Erste Nester seien bereits entfernt worden, vor allem der Bereich am Parkplatz sei mit einer erhöhten Priorisierung behandelt worden. Die restlichen Nester befänden sich eher am Rand der Anlage. Wann die Hummelbachaue wieder frei von Giftraupen sein wird, sei schwer zu prognostizieren, weil die Spezialfirmen in diesen Tagen und Wochen nahezu ausgelastet sind.