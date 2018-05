Neuss: Goldhochzeit: Es funkte beim Winterfest der Grenadiere

Neuss Sie kannten sich schon in der Schule, trafen sich als Teenager zufällig auf den Schützenfesten. Gefunkt hat es beim Winterfest der Grenadiere, danach beschlossen sie, gemeinsam durchs Leben zu gehen: Heinz und Käthe Neuhausen feiern heute im Kreis von Freunden und Verwandten ihre Goldhochzeit.

Die beiden Jubilare genießen mit ihren jeweils 73 Jahren den wohlverdienten Ruhestand und sind gesundheitlich noch recht fit. Käthe Neuhausen ist eine in Uedesheim geborene Juntermanns. Sie war unter anderem neun Jahre bei der Stadt Neuss beschäftigt und hat privat lange Jahre im Kirchenchor "Cäcilia" gesungen. Geboren wurde Heinz Neuhausen in Köln-Worringen, bevor er mit seinen Eltern nach Uedesheim umzog. Es zog sie in die Heimat, denn die Neuhausens haben Uedesheimer Wurzeln. Nach der Zeit am Quirinus-Gymnasium und bei der Bundeswehr begann er zunächst in der Verwaltung des Lukas-Krankenhauses und wechselte dann in die Neusser Stadtverwaltung, wo er es in verschiedenen Funktionen zum Stadtamtsrat brachte.