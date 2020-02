„GO Neuss“ will politische Kraft werden : Eine neue Wählergemeinschaft für Neuss?

Neuss Analyse Mit dem Namen „GO Neuss“ startet eine Gruppe meist türkisch-stämmiger Neusser den Versuch, eine politische Kraft zu etablieren. Ihr Erfolg hängt davon ab, ob sie außerhalb dieser Kreise Rückhalt findet.

Deniz Davarci gehört dem Rat nicht mehr als parteiloser Stadtverordneter an. Mit ihm an der Spitze hat sich eine neue politische Gruppierung gebildet, die im Herbst als Wählergemeinschaft zu den Kommunalwahlen antreten wird.

„GO Neuss“, also: „Gesellschaftlich offen für Neuss“ ist der programmatische Name dieses Bündnisses, das sich noch ein Programm geben muss, aber als Verein schon konstituiert hat. Im Rat firmiert Davarci deshalb schon unter „GO Neuss“ – um diese neue „Marke“ etwas bekannter zu machen.

„GO Neuss“ ist der erneute Versuch einer Gruppe meist türkisch-stämmiger Neusser, neben den etablierten Parteien eine eigene Vertretung zu platzieren. Mit der Entscheidung, dies nur in Form einer Wählergemeinschaft auf den Weg zu bringen, reagiert diese Gruppe auch auf Probleme in der Vergangenheit. Entscheidend für Erfolg oder Misserfolg wird allerdings auch in dieser Konstellation sein, ob „GO Neuss“ außerhalb der türkischstämmigen Community und abseits der Moscheegemeinden Unterstützung und Rückhalt findet. Der Name drückt diese Hoffnung schon aus: „Gesellschaftlich offen“ – das ist auch ein Versuch, Ausgrenzung wie Abschottung auszuschließen. Zumindest verbal.