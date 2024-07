Familienfest in Neuss Was die Gnadentaler KulturLiebe bietet

Am Montag, 2. September sowie am Dienstag, 3. September führt Diakon Matthias Godde durch die St. Konrad Kirche. In der Woche vom 2. bis zum 6. September haben die Besucher die Möglichkeit, in die „Kulturfenster" zu blicken: Von der Probe der Bühnenflitzer, dem Stuhl-Yoga für Senioren bis zum Orgelkonzert über die Gnadentaler Falknerin, die unter anderem den Bussard vorstellt, gibt es dabei einiges zu entdecken.