Stadtführung in Neuss Mit der Glühweintour auf Zeitreise durch die Stadtgeschichte

Marion Tiefenbacher-Kalus fügte Anmerkungen zum Winterbrauchtum bei, das überwiegend aus dem germanischen Heidentum und aus dem keltischen Jahreskreis stammt. Im Zuge der heute so genannten „Inkulturation“ wurden die Bräuche dem Christentum angepasst. Alle Wochentage waren germanischen Gottheiten geweiht, der Freitag so der Himmelkönigin Frija. Weihnachten wurde schon von den Germanen als „Wendeling“ zur Wiedergeburt des Lichtes gefeiert. Das Schmücken eines Baumes war schon im römischen Mithraskult verbreitet. Der Weihnachtsbaum setzt sich in Deutschland und von hier aus weltweit erst zur evangelischen Reformationszeit durch. Er wurde zunächst mit allerlei Leckereien geschmückt. Das Gebildegebäck „Weckmann“ war ebenfalls im Mittelalter bekannt, Glühwein gibt es mindestens seit dem Jahre 1200.