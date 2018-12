Jubiläum des Neusser Betriebs: Gewürzmühle Engels wird 100 Jahre alt

Info

Ursprung 1919 gründete Johannes Engels sein Unternehmen in Neuss, am Anfang verkaufte er vor allem an Bäcker und Metzger.

Aktuell Marcus und Manja Freistühler führen zusammen das Unternehmen, das heute viel mehr als nur Gewürze im Sortiment hat. Sohn Marten macht im Betrieb seine Ausbildung.