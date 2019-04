Foto machen und gewinnen : Die große Oster-Rallye durch Neuss

Neuss Bei unserer Oster-Rallye durch Neuss werden keine Eier, sondern richtige Antworten gesucht. Finden Sie alle? Wer uns ein Foto zuschickt, kann einen von drei Gutscheinen des Rheinpark-Centers gewinnen.

Am Osterwochenende zeigt sich der Frühling von seiner schönsten Seite. Wie wäre es da mit einem Spaziergang durch die Stadt? Als Anregung haben wir eine Tour der besonderen Art vorbereitet: Wir beginnen am Markt, gehen zum Quirinusmünster, zum Hafen und dann über die Drususallee in den Stadtpark. Dort steht eine Skulptur, auf der beinahe jedes Neusser Kind schon einmal gesessen hat und fotografiert worden ist. Machen Sie dort ein Foto und schicken Sie es uns bis Dienstag, 23. April, an aktion@ngz-online.de. Unter allen Einsendungen verlosen wir drei Einkaufsgutscheine des Rheinpark-Centers im Wert von 100, 50 und 25 Euro. Die Fotos werden in der Zeitung und bei NGZ-Online veröffentlicht.