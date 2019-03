Veranlagung der Gewerbesteuer 2018 in Neuss : Industriebranche ist der größte Gewerbesteuerzahler in Neuss

Industriebranche ist der größte Gewerbesteuerzahler in Neuss

Veranlagung der Gewerbesteuer 2018 in Neuss

Neuss Die Stadt profitiert von der Ertragskraft der ortsansässigen Unternehmen. Ganz oben auf der Liste der Branchen, die zu den großen Gewerbesteuerzahlern in Neuss gehören, stehen die Industriebetriebe.

Top waren 2018 das „Verarbeitende Gewerbe“ mit 46 Millionen Euro, gefolgt von „Finanzdienstleistern und Versicherungen“ (36 Millionen) sowie dem Handel (21 Millionen). Das geht aus einer Aufstellung („Verteilung der Gewerbesteuer in Neuss nach Branchen – Veranlagungsjahr 2018“) aus dem Rathaus hervor.

Mehr als ein Drittel ihrer Haushaltsaufwendungen von einer halben Milliarde Euro deckt die Stadt Neuss durch das überdurchschnittlich hohe Gewerbesteueraufkommen ab. 172 Millionen Euro sollen es im laufenden Jahr sein. Zum Vergleich: Laut IHK kamen die kreisfreien Städte Oberhausen, Solingen und Mülheim in 2017 nicht einmal auf 100 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen; alle Kommunen im Kreis Kleve kamen 2017 gemeinsam auf 140 Millionen Euro.

Für den Vorsitzenden des städtischen Finanzausschusses, Landtagsabgeordneter Jörg Geerlings (CDU), belegen die Zahlen, den „traditionell hohen Anteil der Industrie“ am Gewerbesteueraufkommen in Deutschland, „insbesondere bei uns im Rheinischen Revier“. Wenn der Tagebau in absehbarer Zeit auslaufe, seien große Anstrengungen erforderlich, um den Strukturwandel zu schaffen: „Industrie bietet nun einmal die größte Wertschöpfung.“