Neues Gewerbegebiet Kreitzweg in Neuss Haribo ist erst der Anfang

Die Nähe zu einer geplanten Wasserstoff-Pipeline, so führten die Haribo-Verantwortlichen aus, war für sie ein wichtiger Grund, das Maoam-Werk von der Jülicher Straße an den Kreitzweg auszulagern und die Produktionskapazität am Standort Neuss zu verdoppeln. Denn Wasserstoffnutzung ist eine Option, um sich einer klimaneutralen Produktion anzunähern. Auch Gensler hat – nachdem das Bundeskabinett vergangene Woche dem Entwurf eines Wasserstoffbeschleunigungsgesetzes zugestimmt hat – die Erwartung, dass das Thema Wasserstoff in Neuss eine neue Dimension erreichen wird.