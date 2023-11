Gewalt an Schulen Schulleiter in Neuss sprechen von „respektloser Stimmung“

„Wir haben schon den Eindruck, dass der Respekt von Schülerinnen und Schülern gegenüber der Lehrkräfte abnimmt“, berichtet Achim Fischer, Sprecher der weiterführenden Schulen in Neuss und Schulleiter der Janusz-Korczak-Gesamtschule. Valide Zahlen dazu liegen zwar nicht vor. „Aber die Tendenz geht schon so ein bisschen in die ‚Wir machen unsere eigenen Regeln‘-Richtung“, sagt er. Die Umfrage des Philologenverbandes schließt sowohl körperliche als auch verbale Gewalt wie Beleidigungen oder Mobbing mit ein. Konkrete Fälle von körperlicher Gewalt seien ihm nicht bekannt, so Achim Fischer. Hier könne er jedoch auch nur für die Janusz-Korczak-Gesamtschule sprechen. Ähnliches berichten auch der Stadtelternrat und der Rhein-Kreis Neuss, der als Träger der Sonderschulen in Neuss fungiert. „Zahlen haben wir nicht“, sagt ein Sprecher des Kreises. Man sei sich aber bewusst, dass es gerade in der verbalen Richtung immer wieder zu Gewalt kommen kann.