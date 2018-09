Getöteter Junge aus Neuss - Gutachten entlastet das Jugendamt

Neuss Im Fall des getöteten Jungen aus Neuss haben externe Gutachter die Verantwortung des Jugendamtes untersucht. Sie fanden keine Anhaltspunkte dafür, dass eine Gefährdungssituation hätte erkannt werden müssen.

Nach dem gewaltsamen Tod des elfjährigen Jörg F. im Oktober vergangenen Jahres hat die Stadt Neuss das Institut für soziale Arbeit (ISA) aus Münster mit einer externen Fallanalyse beauftragt. Der nun vorgelegte Abschlussbericht kommt zu dem Ergebnis, dass das „Jugendamt Neuss im vorliegenden Fall des verstorbenen Jörg F. im Sinne seines Schutzauftrages und auf Basis der vorliegenden Informationen nicht falsch oder schuldhaft gehandelt hat“. Es lägen keine gewichtigen Anhaltspunkte vor, die darauf schließen lassen, „dass der Junge sich in einer Gefährdungssituation befand und somit akuter Handlungsbedarf durch das Jugendamt bestand“.

Jörgs Onkel, Sven F., war am vergangenen Dienstag vom Landgericht Düsseldorf zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Er soll den Jungen so stark misshandelt haben, dass dieser zwölf Tage später in der Düsseldorfer Uniklinik starb.