Gesundheitsreport der AOK Im Rhein-Kreis mangelt es an Hausärzten

Um die ambulante Versorgung in einer Region zu bewerten, hat die AOK einen sogenannten Versorgungsgrad ermittelt. Dieser beschreibt das Verhältnis der Anzahl an niedergelassenen Ärzten zu einer rechnerischen Sollzahl. Im Fall der Hausärzte hält man einen Mediziner je 1671 Einwohner beispielsweise für angemessen. Doch während der Versorgungsgrad in Dormagen (112,8 Prozent) und Neuss (107,4 Prozent) überdurchschnittlich gut ist, weisen andere Kommunen Lücken auf. Besonders in Kaarst (89,4 Prozent) und Korschenbroich (83,9) herrscht großer Bedarf. Denn bei einem Versorgungsgrad unter 100 Prozent ist laut AOK von einer drohenden Unterversorgung an niedergelassenen Ärzten zu sprechen.