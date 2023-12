Einbruch in Galerie in Neuss Verfahren gegen Tatverdächtigen vorläufig eingestellt

Ein 37-jähriger Mann musste sich am Dienstag vor dem Amtsgericht in Neuss für mehrere Tatvorwürfe verantworten – darunter auch der Einbruch in eine Pop-up-Galerie an der Sebastianusstraße und den Diebstahl mehrerer Bilder. Die Verhandlungen am Dienstagvormittag begannen für viele der insgesamt 13 geladenen Zeugen allerdings mit einer Überraschung: Das Verfahren gegen den Mann wurde in diesem Punkt vorläufig eingestellt. Ihre Aussage vor Ort war also nicht länger notwendig.