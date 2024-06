Schützenlust Neuss-Furth Major Hennesen wird neuer Gesellschaftskönig

Die Further St.-Sebastianus-Schützen ändern den Festablauf und ermitteln ihren Schützenkönig ab 2026 am letzten Tag des Volksfestes, das Korps der Schützenlust aber hat keinen Anlass nachzuziehen. Denn seit jeher ermittelt die Gesellschaft ihre Majestät kurz nach dem Further Schützenfest – sozusagen als später Kirmesausklang. Weil sich dazu aber erneut kein Königsbewerber gemeldet hatte, kam eine Regelung aus der Geschäftsordnung zum Tragen. Die sagt schlicht: Jeder muss ran – also auch der Major. Der heißt Michael Hennesen und demnächst Michael I., denn nach dem insgesamt 78. Schuss verließ er den Schießstand in der Gaststätte Lebioda als neuer Korpskönig. Er löst damit seinen Bruder Axel ab, den Hauptmann der Schützenlust, der sich zuvor schon einen anderen, vielleicht noch hübscheren Titel sichern konnte: König der Könige. Antreten zu diesem Wettbewerb der Ex-Könige durfte der noch amtierende Gesellschaftskönig nur, weil er schon 2014 Korpskönig gewesen war.