Präsidentenwechsel in Neuss : Lonnes folgt auf Verfürth bei der „Erholung“

Der scheidende Josef-Hermann Verfürth (l.) und sein Nachfolger Tillmann Lonnes posieren vor den Porträtbildern ihrer Vorgänger Kurt Lonnes und Herbert Karrenberg (r.). Foto: Gesellschaft Erholung

Neuss Er ist erst der 11. Präsident in 169 Jahren. Schon Vater Kurt und Urgroßvater Carl Steins führten die Gesellschaft.

Die „Erholung“ liebt es diskret. So kommt es, dass ihr Gesellschaftshaus im öffentlichen Bewusstsein stärker verankert ist als die Vereinigung, die dort Hausherrin ist. Im Haus Erftstraße 88 mit der schmucken Jugendstilfassade residiert der „Herzog von Burgund“, eine der besten gastronomischen Adresse in Neuss – öffentliches Restaurant und Clublokal in einem.

Seit Mitte der 1950er Jahre ist dort die Gesellschaft Erholung zu Hause, die sich seit ihrer Gründung 1850 liberalen Prinzipien verpflichtet. In den fast 170 Jahren ihres Bestehens wurde jetzt erst der elfte Präsident gewählt: Tillmann Lonnes (59), ein Jurist, der als Dezernent für Jugend, Schule, Kultur und Straßenverkehrsamt in Diensten des Rhein-Kreises Neuss steht. Lonnes entstammt einer alteingesessenen Neusser Familie, die eng mit der Geschichte der „Erholung“ verbunden ist. Bereits Vater Kurt (1982 bis 2005) stand als Präsident an der Spitze der Gesellschaft; zuvor füllte Carl Steins, der als „Vater der Heimatfreunde“ gilt, dieses Amt von 1924 bis 1946 aus. Tillmann Lonnes gehört nahezu 30 Jahre dem Vorstand an, engagierte sich als Schriftführer.

Tillmann Lonnes tritt die Nachfolge von Hermann-Josef Verfürth an, der am Sonntag sein 70. Lebensjahr vollendet. Er stand nach 14 Jahren an der Spitze für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung. Für Verfürth zeichnet sich die „Erholung“ vor allem als Freundeskreis aus: „Das ist unsere DNA.“ Darum sei die Mitgliederzahl auch „auf 140“ begrenzt: „Uns ist wichtig, dass sich alle Mitglieder auch noch mit Namen anreden können.“