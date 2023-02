Kultur-Angebot in Neuss 140 Kinder besuchten die Sophie-Scholl-Ausstellung

Wegweiser markieren die wichtigsten Orte von Sophie Scholl. Der Gang ihrer Universität zeigt Unterstützer der Widerstandsgruppe „Weiße Rose“. In Sophies Zimmer steht eine Schreibmaschine, daneben Zigarettenstummel, man hört alte Musik. Am Ende des Wegs: Ihre Gefängniszelle, in der Sophie ihre letzten Lebensstunden verbrachte. Die beschriebene Ausstellung wurde anlässlich des 70. Jubiläums des Geschwister-Scholl-Hauses errichtet und konnte in den vergangenen fünf Monaten in der Neusser Einrichtung betrachtet werden. Am Mittwoch war die Finissage.