Historischer Abend : Heimatfreunde blicken auf Neuss um 1900

Ein Blick in die Vergangenheit: Die Neustraße mit der Gaststätte „Rheingold“, deren Geschichte Reinhold Mohr in seinem Vortrag erlebbar machte. Foto: Stadtarchiv Neuss

NEuss Einen interessanten Einblick in die Zeit vor rund 120 Jahren gaben die Heimatfreunde bei ihrem historischen Abend: Es ging um ein entschleunigtes Leben, den Kulturkampf und einen Küfermeister, der für eine Konzession noch einige Bedingungen erfüllen musste.

Freizeit, wie man sie heute kennt, gab es vor 120 Jahren kaum: Fast immer waren die Menschen beschäftigt – sie arbeiteten von früh bis spät oder kümmerten sich um andere Erledigungen, die gemacht werden wollten. Ausnahme: Der Sonntagnachmittag, der in der Regel frei gestaltet werden konnte. „Ansonsten waren Prozessionen, Jahrmärkte und Paraden die bescheidenen Vergnügen des kleinen Mannes“, erzählte Josef Budrich im Pauline-Sels-Saal. Dort hatten die Heimatfreunde Neuss zu ihrem traditionellen historischen Abend geladen. In diesem Jahr stand er im Zeichen der Zeit um 1900 – drei Vorträge gaben einen Einblick in das kulturelle und gesellschaftliche Leben in Neuss um die Jahrhundertwende.