Zehn Jahre Gesamtschule Norf Wie die Neusser Schule sich abheben will

Die Geschichte der Gesamtschule Norf beginnt am Küchentisch von Saga Sjölund. Vor zehn Jahren hatte sich die damalige Konrektorin der Realschule Südstadt auf die ausgeschriebene Stelle der Schulleiterin beworben. Mit der Zusage erhielt sie dann auch gleich einen Auftrag von der Stadt: „‚Überlegen Sie mal, was für eine Schule Sie gründen wollen’, sagte man mir. Daraufhin haben mein Kollege Uli Burk und ich uns an den Tisch gesetzt und ein Konzept erarbeitet“, erinnert sich Sjölund. Zehn Jahre später führt die Schulleiterin solche Gespräche ohne Burk – der die Stelle letztlich nicht antrat – und auch nicht mehr in der Küche, sondern in den Räumlichkeiten der Gesamtschule Norf. Ein Rückblick zum Jubiläum.