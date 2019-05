An der Kaarster Straße in Neuss : Teilstandort der Gesamtschule Nordstadt bleibt vorerst

Olaf Templin ist Schulleiter der im Jahr 2011 gegründeten Gesamtschule Nordstadt. NGZ-Foto: woi. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Neuss Die Jahrgangsstufen 9 und 10 der Gesamtschule Nordstadt bleiben über den Sommer hinaus am Teilstandort Kaarster Straße ausgegliedert. Aber die Baumaßnahmen am Hauptstandort sollen 2020 in die finale Phase gehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Buchbauer

Die Abstimmung hatte etwas von Routineakt. Ohne Diskussion und Nachfrage hat der Schulausschuss in seiner Sitzung am Dienstagabend die Fortführung des befristeten Teilstandorts der Gesamtschule Nordstadt an der Kaarster Straße beschlossen. Er soll bis zum Ende der Baumaßnahmen am Hauptstandort an der Leostraße betrieben werden – maximal bis 31. Juli 2020. Allerdings gehen die Planer im Rathaus davon aus, dass die Maßnahme bis Ende 2019 abgeschlossen werden kann.

So lange werden die Jahrgangsstufen 9 und 10 folglich auf jeden Fall noch am Standort Kaarster Straße bleiben. Die Ausgliederung an den Teilstandort war im Zuge der Sanierungsmaßnahmen an der Gesamtschule Nordstadt erfolgt. Einerseits wurde, so das Ziel der Verwaltung, eine weitere Containeranlage auf dem Schulgrundstück an der Leostraße vermieden, zudem wurde der Schulcampus während der Baumaßnahme entlastet. „Eine Entlastung spürt man aber nur in den Pausen. Grundsätzlich ist eine solche Ausgliederung für eine Schule immer eine Hypothek“, sagt Schulleiter Olaf Templin. Ein Beispiel sind längere Wege zum Sportunterricht. Dadurch geht Zeit verloren.

Info Baufortschritt wird auf Schautafeln gezeigt Gegründet wurde die Gesamtschule Nordstadt 2011. An der Leostraße/Ecke Frankenstraße wird der Schulcampus seither bei laufendem Betrieb hergerichtet. Ausstellung Am 11. und 12. Mai zeigt die Stadt in den Rathausarkaden eine Ausstellung über die Baumaßnahme, die vom Bund gefördert wird.

Noch wird es dauern, bis das Großprojekt „Schulcampus“ abgeschlossen ist. Gegründet wurde die Gesamtschule Nordstadt 2011 als Nachfolger von drei sukzessive auslaufenden Schulen: der Hauptschule Weißenberg, der Mildreed-Scheel-Realschule und der Christian-Wierstraet-Realschule. Zum „Tag der Städtebauförderung“ können sich Bürger in der Innenstadt im Zuge des musikalischen Frühschoppens und des City-Trödelmarktes am Samstag, 11. Mai, und Sonntag, 12. Mai, an Stellwänden in den Rathausarkaden über die Baumaßnahmen und den Entstehungsprozess des Schulcampus an der Leostraße informieren. Das Gebäudemanagement hat entsprechende Schautafeln zusammengetragen. Der Umbau der Gesamtschule Nordstadt ist eingebettet in eine Reihe von Maßnahmen, mit denen die Nordstadt aufgewertet und weiterentwickelt werden soll.