Schule in Neuss Das ist der neue Leiter der Gesamtschule Nordstadt

Standortmäßig musste er sich nicht groß umgewöhnen, als er 2018 von der Christian-Wierstraet-Realschule an die Gesamtschule Nordstadt wechselte, konnte seine Fahrradstrecke vom Wohnort Grevenbroich beibehalten. Denn im Sommer 2018 war die Realschule Geschichte, wurde der letzte Jahrgang entlassen, während die Gesamtschule nebenan schon längst im Aufbau war. Lorenz Gelius-Laudam war 2008 an die Realschule an der Frankenstraße gekommen (Fächer: Mathematik, Technik, Physik und aus Neigung Kunst), wurde 2014 Konrektor und kommissarischer Schulleiter, der den Auslauf der Schule begleitete. „Mit der damaligen Schulleitung der Gesamtschule, insbesondere Olaf Templin, hatte ich aufgrund der Umstände häufigen Austausch“, sagt Gelius-Laudam, und so fragte ihn Templin, ob er nicht an der Gesamtschule Abteilungsleiter werden wollte. Wollte er. „Einen Entschluss, den ich nie bereut habe“, so der 54-Jährige.