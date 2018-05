Neuss: Gesamtschule bald mit Teilstandort

Neuss Die Jahrgangsstufen 9 und 10 der Gesamtschule Nordstadt sollen im kommenden Schuljahr übergangsweise in einer Dependance an der Kaarster Straße unterrichtet werden. Die Auslagerung ist wegen der Schulsanierung erforderlich.

Olaf Templin, Leiter der Gesamtschule Nordstadt, und seine Kollegen müssen einen Teil-Umzug planen. Wegen der andauernden Sanierungsmaßnahmen im Gebäudekomplex an der Leostraße sollen die Jahrgangsstufen 9 und 10 im kommenden Schuljahr an der Kaarster Straße untergebracht werden. Dort sollen sie übergangsweise - und für ein Jahr - die Räume nutzen, die zuletzt vom Theodor-Schwann-Kolleg genutzt worden sind. Das Schwann-Kolleg war 2016 nach Derikum umgezogen. Die Gesamtschule Nordstadt muss mit dem neuen Teilstandort durchaus eine logistische Herausforderung lösen. Zwischen Leostraße und Kaarster Straße liegen rund 1,5 Kilometer. Das muss berücksichtigt werden, wenn zum Beispiel Lehrer zwischen beiden Standorten hin- und herpendeln müssen.

Rund 228 Schüler würden - Stand jetzt - laut Schuldezernentin Christiane Zangs im kommenden Schuljahr an der Kaarster Straße unterrichtet. "Möglicherweise kann die Teilstandort-Lösung aber auch verkürzt werden", sagt Zangs. Um das ohnehin im Zeitplan mit den Sanierungsarbeiten an der Leostraße hinterherhinkende Gebäudemanagement nicht noch mehr unter Zeitdruck zu setzen, wurde die Übergangslösung zwar mit einem Jahr eingeplant. Es sei jedoch nicht unwahrscheinlich, dass die Arbeiten an der Leostraße, die den Umzug der Jahrgangsstufen 9 und 10 an die Kaarster Straße - früher einmal Sitz der Heinrich-Böll-Hauptschule - erforderlich machen, schon vor Ablauf des Schuljahres abgeschlossen werden.