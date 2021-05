Gesamtschule an der Erft in Neuss : Artenschutz auf der Schulwiese

Gesamtschule an der Erft in Neuss

Werner Küsters unterstützte die Jugendlichen bei der Arbeit an der Bienenweide. Ihre Entwicklung wird nun fotografisch dokumentiert. Foto: Gesmtschule an der Erft/Ina Purcell

Reuschenberg Artenschutz? Da kann ich doch nichts für tun. Von einer solchen Haltung wollte man in der Gesamtschule An der Erft nichts wissen. Es entstand die Idee für ein Unterrichtsprojekt für das sich sogar Sponsoren fanden.

Die Gesamtschule an der Erft liegt mitten im Grünen, direkt am Landschaftsschutzgebiet. Auf dem großen Grundstück gibt es verschiedene Bäume und Sträucher, die Wiese wird nur zweimal im Jahr gemäht – und dennoch nahm die Zahl der Insekten und mit ihnen der Vogelarten in den vergangenen Jahren stetig ab. Um die Vielfalt der Insekten – vor allem der mehr als 500 Wildbienen-Arten – zu erhalten, haben Schüler des achten Jahrgangs nun gemeinsam mit dem Landschaftsarchitekten Werner Küsters aus Rosellen auf einer Wiese an der Schule eine Bienenweide angelegt. 175 Quadratmeter für die Artenvielfalt.