Genießertreff in Neuss So lief der „Kulinarische Neujahrstreff“ in der Stadthalle

Der Trend zu veganer und nachhaltiger Ernährung ist auch auf dem Genießertreff zu beobachten; die meisten Stände bieten zumindest ein vegetarisches Gericht an. So gibt es auch im gutbürgerlichen Brauhaus „Im Dom“ neben der Geflügelleber auch eine Möhrensuppe. Der Ernährungsrat bietet vegetarische Aufstriche, Salate und Quiches an, alles aus regionalem und saisonalem Gemüse. Die Schnittchen und Snacks, die der Stand der Initiative „Transition Town Neuss“ gegenüber bereitstellt, bestehen alle aus geretteten Lebensmitteln. „StreetQuizine“ die mit ihren Foodtrucks verschiedene Events beliefern, bieten ihr Essen in nachhaltigen Tellern aus Arekapalme an.