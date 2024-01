Zum 24. Mal fand in der Neusser Stadthalle am Donnerstagabend der Genießertreff statt. So hat er geschmeckt: Bei „StreetQuizine“ gab es verschiedenes Fingerfood, unter anderem Steak mit Tomatenmarmelade, eine Asiabowl oder Mascarpone mit Himbeeren. Betriebsleiter Dimitrios Kamardos erklärt Reiner und Ute Breuer die einzelnen Gerichte.