Neusser Politiker Das Generationengespräch

Hüsch Die Überbetonung individueller Rechte ist ein großes gesellschaftliches Problem. Nehmen Sie nur den Themenkomplex Informationsrecht und Datenschutz – da lässt doch so manche Verordnung einen verzweifeln. Gesellschaftlicher Konsens schwindet - Neuss ist da natürlich keine Insel. Wir müssen daran arbeiten, die Bindungskräfte unserer sozialen Netze wieder zu stärken.

Kiechle Es gibt aber aktuelle Gegenbeispiele, die Mut machen. Gerade in den Monaten und Wochen der Corona-Pandemie haben sich viele Menschen solidarisch gezeigt und geholfen, sind für den erkrankten Nachbarn einkaufen gegangen. Oder schauen wir auf die große Hilfsbereitschaft für die Flüchtlinge aus der Ukraine. Allein in Neuss wurden 1000 Menschen, die vor dem Angriffskrieg aus ihrem Heimatland geflohen sind, in Privatquartieren untergebracht. Das ist doch großartig!

Hüsch Das ist richtig und wir sehen, wenn der Staat nicht alles bis ins kleinste Detail regelt, bleiben wir kreativ, spontan und handlungsfähig; die Neusserinnen und Neusser engagieren sich fürs Gemeinwohl. Dazu sind Menschen besonders dann bereit, wenn sie über Wohnungseigentum verfügen. Wohlstand stabilisiert die Gesellschaft.

Kiechle Davon sind wir meilenweit entfernt. Es fehlt vor allem bezahlbarer Wohnraum. Darum habrn wir als SPD Neuss im Stadtrat für einen Paradigmenwechsel beim städtischen Bauverein gesorgt. In Neuss werden jetzt so viele öffentlich geförderte Wohnungen wie noch nie zuvor gebaut.

Hüsch Wahr bleibt, dass die CDU über Jahrzehnte hinweg vorausschauend Baugebiete ausgewiesen hat, gerade auch für öffentlich geförderten Wohnungsbau. Jetzt werden große Quartiere mit Sozialwohnungen hochgezogen. Wohnungsbaupolitik ist auch Strukturpolitik und darf deshalb nicht einseitig sein.

Kiechle Das stimmt doch nicht. Wir setzen als SPD auf einen guten Wohnungsbau-Mix. Wenn 50 Prozent der Wohnungen in Mehrfamilienhäusern errichtet werden, kann die andere Hälfte weiterhin mit Einfamilienhäusern gebaut werden. Davon kann sich jeder in Allerheiligen oder an der Schluchenhausstraße in Hoisten überzeugen.