Generalkonsulin bietet Neuss Hilfe an : Türkische Gesandte zu Besuch im Neusser Rathaus

Generalkonsulin Karaarslan besuchte Bürgermeister Breuer. Foto: Stadt Neuss/Marc Bohn

Neuss Generalkonsulin Ayşegül Gökçen Karaarslan besuchte Bürgermeister Reiner Breuer und bot der Stadt Neuss Hilfe bei der Corona-Impfaktion an. Breuer sprach zudem eine erneute Einladung aus, denn am 30. Oktober wird auch in Neuss an ein besonderes Abkommen erinnert.

Die Stadt hat sich lange schwer mit freundschaftlichen Kontakten zu einer türkischen Stadt getan. Doch seit eine Städtepartnerschaft mit Nevsehir besteht und Städtefreundschaft mit Bolu geschlossen wurde, ist der Austausch gut und Neuss auch aus Sicht der türkischen Generalkonsulin Ayşegül Gökçen Karaarslan eine Reise wert.

Anlass für die Wiederaufnahme nach einem – coronabedingten – Stillstand in den internationalen Beziehungen bot jetzt das vor 60 Jahren abgeschlossene Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und der Türkei, in dessen Folge Millionen türkische Männer und Frauen zunächst nur als Gastarbeiter nach Deutschland kamen – und vielfach heimisch wurden. In Neuss bilden die 5270 türkischen und noch mehr türkischstämmigen Mitbewohner heute die weitaus größte Gruppe unter allen Neussern mit Zuwanderungsgeschichte.

Beim Besuch bei Bürgermeister Reiner Breuer ging es zunächst um einen Informationsaustausch. An dem nahmen auch Hakan Temel, der Vorsitzende des Partnerschaftskomitees, und Deniz Elbir teil. Elbir ist Beauftragter der Stadt für Diversität, Integration und Antirassismus. Er berichtete über das städtische Projekt „Neue Deutsche Stadtgesellschaft“ und dessen positive Auswirkungen.

Zunächst berichtete Karaarslan von den Bemühungen des Generalkonsulats bei den Corona-Impfaktionen und bot auch der Stadt Neuss Unterstützung an. Bürgermeister Breuer informierte seinerseits über die enge Zusammenarbeit etwa mit türkischen (Moschee)-Vereinen bei Impfaktionen. „Wir sollten nichts unversucht lassen, um die Impfbereitschaft weiter zu erhöhen“, erklärte Breuer.

Für Gesprächsstoff sorgte auch die die Auszeichnung der Stadt Neuss als Europaaktive Kommune in NRW. Mitentscheidend dafür war ein gemeinsam mit der kappadokischen Stadt Nevsehir umgesetztes Umweltprojekt. Das sei inzwischen erfolgreich abgeschlossen worden, berichtet Temel.

Als die Generalkonsulin das Rathaus verließ, hatte sie schon die nächste Einladung in der Tasche. Denn zum Stichtag des Anwerbeabkommens am 30. Oktober plant auch die Stadt einige Aktionen – und hätte Karaarslan gerne dabei.

(-nau)