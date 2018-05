Neuss : Gemeinsam die Hochzeit des Jahres im Alloheim sehen

Neuss Es ist eines der größten Ereignisse dieses Jahres: Morgen geben sich Prinz Harry und Meghan Markle das Ja-Wort. Für die Liveübertragung der royalen Hochzeit im englischen Königshaus veranstaltet das Seniorenzentrum "Neuss" an diesem Tag ein großes Public Viewing. Alle Bürger, Angehörigen und Interessierten sind herzlich ab 11.30 Uhr zu einem britischen Nachmittag in die Cafeteria des Alloheims an der Katharina-Braeckeler-Straße eingeladen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

"Die Hochzeitsgesellschaft, der Ablauf der Zeremonie und der Brautkuss - das alles lädt zum Diskutieren ein", sagt Pflegedienstleiterin Ricarda Stein. Aus diesem Grund hat das Team der Seniorenresidenz Vorbereitungen getroffen, damit Interessierte diese Zeremonie nicht alleine am Fernseher verfolgen müssen. Die Einrichtung wird sich "very british" präsentieren, sagt Hausleiter Carsten Körner. So werden neben stilechter Dekoration mit der Flagge, dem "Union Jack", Pfefferminz-Naschereien, selbst gebackene Scones, Gurkensandwiches und selbst gemachter Brotaufstrich die Gäste in die landestypische Stimmung bringen. Und natürlich wird auch der klassische "English Tea" mit Milch und Kandiszucker nicht fehlen.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Cafeteria ist barrierefrei zu erreichen.

(NGZ)