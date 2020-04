„Gell’sche Straße“ in Neuss : Zigarette war Ursache für tödlichen Brand

Für die Kräfte dauerte der Einsatz bis in die frühen Morgenstunden. Foto: Daniel Bothe/Emergency-Report.de - Bothe

Holzheim In der Nacht auf Sonntag hat es in einem Mehrfamilienhaus an der „Gell’sche Straße“ in Holzheim gebrannt. Bei dem Feuer in einer Wohnung ist ein Mann gestorben. Die Ermittlungen rund um den Wohnungsbrand sind abgeschlossen.

Die Ermittlungen rund um den Wohnungsbrand an der „Gell’sche Straße“, bei dem ein 59-jähriger Mann in der Nacht zu Sonntag starb, sind abgeschlossen.

Wie die Polizei am Montag auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, wurde als Brandursache ein „unsachgemäßer Gebrauch mit Tabakwaren“ identifiziert. Bedeutet: Der Mann war mit Zigarette im Mund oder in der Hand eingeschlafen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren von einem Nachbarn um 3.14 Uhr alarmiert worden. Wenig später fanden sie den Mann leblos in seinem Schlafzimmer. Aus seiner Wohnung war dichter, schwarzer Rauch gequollen. Trotz schneller Rettung ins Freie konnte der Notarzt nur noch den Tod feststellen, Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos.

Für die insgesamt 42 Feuerwehr-Kräfte dauerte der Einsatz bis in die frühen Morgenstunden.

(jasi)