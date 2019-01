Deutschen Kammerakademie Neuss: Star-Geigerin fasziniert im Zeughaus

Neuss Das Zusammenspiel Carolin Widmanns mit der Deutschen Kammerakademie überzeugte mit brillanter Technik.

Sie ist wirklich eine „Prima inter Pares – eine Erste unter Gleichen“. So präsentierte sich die international gefragte Künstlerin Carolin Widmann bei ihrem Konzert mit der spürbar von ihr begeisterten Deutschen Kammerakademie (DKN). Gemeinsam mit den Stipendiaten betrat die Münchnerin das Podium – hätte sie nicht ein elegantes apricotfarbenes Abendkleid getragen, wäre sie unter den Geigerinnen überhaupt nicht aufgefallen. Sie setzte sich mit Konzertmeisterin Fenella Humphreys an die beiden ersten Pulte, lächelte noch einmal freundlich in die Runde, und gab dann den Einsatz zum Streicher-Divertimento D-Dur KV 136, dem der erst 16-jährige Wolfgang Amadeus Mozart bereits erstaunlichen melodischen Einfallsreichtum schenkte. Immer wieder von ihrer Primgeigerin gezügelt-temperamentvoll motiviert, zauberten die exzellenten Streicher wundervolle Melodiebögen – vom standfesten Forte bis zum kaum noch vernehmbaren Pianissimo. Nicht umsonst war dieses Konzert „Streicherspiel“ benannt.