Soidarität im Kampf gegen Rechtsextremismus SPD Neuss leistet Wahlkampfhilfe in Brandenburg

Mehr als 6000 Menschen haben Ende Januar auf dem Neusser Münsterplatz gegen Rechtsextremismus und für Demokratie demonstriert. Ein starkes Signal sei davon ausgegangen, so die Initiatoren von der Neusser SPD, doch der Parteivorsitzende Heinrich Thiel möchte mehr tun. „Die Auseinandersetzung mit den Rechtspopulisten wird in Ostdeutschland viel härter geführt“, sagt Thiel. Deswegen wollen die Genossen aus Neuss Solidarität zeigen und Wahlkampfhilfe im Osten der Republik leisten, wo in diesem Jahr drei Landtagswahlen stattfinden. Mit Geld (falls erforderlich), Manpower (falls gewünscht) – und mit der gebotenen Zurückhaltung. Auf keinen Fall werde man sich als vermeintlich „reicher Onkel“ aus dem Westen aufdrängen.