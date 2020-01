Gefunden in Neuss : Katze „Bambi“ ist nach sechs Jahren wieder bei ihrer Besitzerin

Neuss In der Silvesternacht 2013/2014 ist Katze Bambi verschwunden - an ein Wiedersehen hat Frauchen Natalie Linges nicht mehr geglaubt, bis sie vergangene Woche einen Anruf bekam.

Als Natalie Linges Bambi wiedergesehen hat, sind ihr die Tränen gekommen. „Ich habe sie sofort erkannt“, erzählt die 29-Jährige. Und auch Bambi hat die anfängliche Scheu schnell verloren. Noch gut kann sich Natalie Linges an jene schreckliche Nacht vor sechs Jahren erinnern: Es war Silvester und Katze Bambi kehrte von ihrem Streifzug nicht zurück. „Vielleicht hat sie sich erschreckt und nicht mehr nach Hause gefunden“, erzählt sie - damals ist sie gerade erst von Mönchengladbach nach Korschenbroich gezogen. Die nächsten Tage verbrachte sie damit, Flyer zu verteilen, die Gegend abzufahren und nach Bambi zu suchen. Doch ohne Erfolg. „Ich wusste nicht, was passiert ist, ob sie tot ist oder ob jemand sie zu sich genommen hat“, sagt Linges. Der Schmerz saß tief, eine neue Katze wollte die damals 23-Jährige nicht mehr.

Dass es nun nach all den Jahren zu einem Wiedersehen kam, ist Ulrike Förster aus Neuss zu verdanken. Sie engagiert sich ehrenamtlich in der Kitty-Katzennothilfe, die sich um streunende Katzen in Neuss und Düsseldorf kümmert. Hauptsächlich, in dem sie Freigänger kastrieren lassen. Der Verein füttert die herrenlose Tiere an freizugänglichen Futterstellen. Die werden mit einer Webcam überwacht - „so können wir herausfinden, welche Tiere immer wieder kommen und tatsächlich Streuner sind.“