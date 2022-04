Gedenken in Neuss : Namenslesung zum Jom Hashoa

Neuss Die Erinnerung gilt auch als Mahnung vor wachsendem Hass in der Gesellschaft. Der diesjährige Leitspruch des Jom Hashoah lautet: Jeder Mensch hat einen Namen.

In Gedenken an die jüdischen Opfer der Schoah zu Zeiten des Nationalsozialismus, wurden vor dem Rathaus die Namen all derer verlesen, die während des Holocaust aus Neuss deportiert und getötet wurden. „Die Nazis haben die Juden entmenschlicht“, sagt Bert Römgens von der jüdischen Gemeinde Düsseldorf/Neuss, die die Zeremonie gemeinsam mit der Christlich-Jüdischen Zusammenarbeit Neuss ausgerichtet hat. „Sie haben den Juden Nummern gegeben und sie ihnen auf den Körper tätowiert.“

Jeder Mensch hat einen Namen – so lautet der diesjährige Leitspruch des Jom Hashoah. Er ist ein internationaler Gedenktag, bundesweit gibt es Veranstaltungen wie diese in Neuss, die so schon zum achten Mal stattfindet. Mit der Namenslesung, die vor dem Rathaus stattgefunden hat, solle ein Teil der Ehre und des Respekts zurückgegeben werden. Der Tag sei geprägt von Trauer und Gedenken, sagt Römgens in seiner Rede, es soll an 204 Neusser Juden erinnert werden, „denn nur wer vergessen wird, ist auch vergessen“. Gleichzeitig mahnt er vor wachsendem Menschenhass, vor Antisemitismus, der immer weiter in die Mitte der Gesellschaft rücke. „Das Gedenken an Jom Hashoa dient uns auch als Mahnung und Verantwortung für unsere heutige Zeit.“ Auch Bürgermeister Reiner Breuer mahnt vor stärker werdendem Hass, das gemeinsame Erinnern an die schrecklichen Taten sei ein Mahnmal. Dennoch sei er froh über die Menschenmenge, die sich zur Namenslesung versammelt hat, und er sagt der jüdischen Gemeinde seine Unterstützung zu: „Jüdisches Leben gehört zur Stadt Neuss.“