Schützenfest in Neuss : Geburtstagskind und Komiteekönig

Neuss Thomas Nickel vollendet Sonntag das 75. Lebensjahr und feiert auf dem Markt. Schon sein 70. Geburtstag war auf das Neusser Schützenfest gefallen, damals auf den Montag.

Auf dem neuen Schießstand im Rennbahnpark wurde am Donnerstag zum allerersten Mal auf einen Vogel geschossen. Denn das Komitee des Neusser-Bürger-Schützen-Vereins (NBSV) verband das Einschießen der Gewehre für die ab Sonntag anstehenden Wettbewerbe mit seinem „Zugschießen“, das Thomas Nickel gewann. Zum zweiten Mal nach 2012 kann der Ehrenpräsident nun seinen Namen in den Ehrenbecher gravieren lassen und zum 75. Geburtstag den Titel Komiteekönig führen.

Den runden Geburtstag feiert Nickel am Sonntag, und zwar auf dem Markt. Schon sein 70. Geburtstag war auf das Neusser Schützenfest gefallen, damals auf den Montag. „Das war mein letztes Jahr als Präsident“ erinnert Nickel, der sich in der Rückschau wundert, wie schnell die Jahre seitdem vergangen sind.

Seit damals ist aber auch einiges passiert. Aus dem Holzheimer ist ein Neusser geworden, der mit Ehefrau Ruth an den Damenstiftplatz und damit mitten in die Neusser City gezogen ist. Als Verwaltungsratsvorsitzender hat er die Fusion des Lukaskrankenhauses mit den Kliniken des Rhein-Kreises zum Rheinland Klinikum Neuss gestaltet und arbeit in dessen Aufsichtsrat weiter daran mit, daraus eine Erfolgsgeschichte zu machen. Und sein Amt als Präsident des NBSV gab er nach 17 Jahren an Martin Flecken ab, bietet aber nach wie vor seine Hilfe an – zuletzt, als fehlende Sponsorengelder Kürzungen an den Korpszuschüssen nötig machten. Um nur drei Beispiele zu nennen. Nach wie vor ist Nickel, der sich 2015 einmal der CDU als Bürgermeisterkandidat zur Verfügung stellte, Mitglied der CDU-Ratsfraktion und Vorsitzender im Bezirksausschuss Holzheim.