Gebäudemanagement Neuss: Stadt gab mehr als 30 Millionen für Schulen und Kindergärten aus

Neuss Das städtische Gebäudemanagement (GMN) betreute in den Jahren 2017 und 2018 Planungs- und Baumaßnahmen mit einem Finanzvolumen von 42,8 Millionen Euro. Drei Viertel des Betrages wurden für Schulen und Kitas ausgegeben.

Diese Zahlen nannte jetzt Baudezernent Christoph Hölters im Finanzausschuss, der erstmals ausschließlich als Betriebsausschuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt tagte. Der Beigeordnete führt als Erster Betriebsleiter seit 2013 das GMN, das den Bau, Betrieb und die Instandhaltung aller städtischer Gebäude vor allem Schulen, Kindergärten, Verwaltungsbüros sowie Feuer- und Rettungswachen steuert. Dabei steht das GMN seit vielen Jahren in der Kritik; im Vorjahr sagte der bereits bestellte neue Betriebsleiter, der aus Siegen kommen sollte, kurzfristig ab.

Der Beigeordnete Hölters bezeichnete das Gebäudemanagment im Ausschuss als „leistungsfähig“; es schaffe bleibende Werte für die Stadt und die Bürgerschaft. 32,6 Millionen Euro seien in den vergangenen zwei Jahren ins Anlagevermögen investiert worden. Aber er warnte auch vor zu hohen Erwartungen. Vieles werde „selbstverständlich“ fertig, aber „allzu ambitionierte und enge Zeitpläne“ seien wenig hilfreich. Noch immer fehle es an Personal. Von 14 neuen Stellen, die vor Jahresfrist frei gegeben wurden, konnten bislang erst sieben besetzt werden. Die weiteren sieben Positionen befinden sich in der Ausschreibung. Hölters legte zudem Kriterien vor, nach denen die künftigen Planungs- und Baumaßnahmen priorisiert werden sollen. Auch soll ein 10-Punkte-Plan Ausschreibungen effizienter machen.