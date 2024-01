Auftakt der neuen GDL-Streiks Wie Bahnfahrer in Neuss die neue Streikrunde erleben

Mohammad Basir hat der Streik kalt erwischt. Er habe davon vorher nichts gewusst, sagt er. Jeden Morgen muss der 30-Jährige aus Afghanistan eigentlich um 9 Uhr bei seinem Deutschkursus in Düsseldorf sein, am Mittwochmorgen, dem ersten Tag des Streiks, steht er um 8.55 Uhr aber noch auf einem Gleis am Neusser Hauptbahnhof. Sein Zug aus Krefeld war verspätet. Schon bei dem letzten Streik vor wenigen Wochen ist er zu spät zu seinem Kursus gekommen, seine Lehrerin habe dafür wenig Verständnis gehabt, daher sei er nun gestresst. Er wiederum hat trotz allem Verständnis für die Streikenden: „Es ist ihr Weg, zu zeigen, dass sie mit den Arbeitsbedingungen unzufrieden sind.“