Drogenanbau im Nebenerwerb Gastwirt aus Neuss wegen Cannabis-Plantage vor Gericht

Ein ungewöhnlicher Rauschgift-Prozess beschäftigt im Januar das Düsseldorfer Landgericht. Angeklagt ist ein Gastwirt aus Neuss, der im Jahr 2020 seine Kneipe in eine Drogenplantage umfunktioniert haben soll. Per Zufall waren Polizei und Feuerwehr auf die knapp 500 Pflanzen gestoßen. Jetzt muss sich der Gastronom wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in „nicht geringer Menge“ vor der 12. Strafkammer verantworten. Der Prozessbeginn ist für Mittwoch, 11. Januar 2023, anberaumt.