Gastronomie in Neuss Wirtepaar gibt das „Rheingold“ zum Monatsende auf

Seit mehr als 20 Jahren wird die ur-rheinische Kneipe „Rheingold“ an der Neustraße von Michael Schatten und Inge Giesen geführt, jetzt schließt das Wirtepaar sein Lokal sozusagen Knall auf Fall. Schon am 31. Juli ist Schluss. Die Entscheidung möchte das Paar auf Nachfrage nicht kommentieren, doch ein Brief, den beide an „ihre“ Schützenzüge gerichtet haben, lässt die Dramatik der Umstände erahnen. Nach einem Arztbesuch am Montag ging der Brief an die Züge nämlich schon am Dienstag raus.