Kreativer Gastronom aus Neuss : Ein Picknick-Korb zum Mieten

Neuss Der Lockdown trifft die Gastronomie besonders. Aber Neusser Wirte ergeben sich nicht einfach ihrem Schicksal, sondern werden kreativ. Einer von ihnen ist Marcel Fornacon. Wir stellen seine Ideen vor.

Die Gastronomen entwickeln immer kreativere Ideen, wenn es darum geht, ihr Lokal, ihr Restaurant irgendwie durch die Corona-Pandemie zu bringen. Einer der Wirte, die in den vergangenen Monaten unter dem Lockdown und der Schließung aller Gaststätten gelitten hat, ist Marcel Fornacon. Ihm gehört das Café „Koffi“ an der Neustraße. Aus dem Namen leitete er jetzt eine kleine Geschäftsidee ab: „Koffi im Park“.

Doch wie kommt man überhaupt an einen dieser Picknickkörbe? „Über unsere Internetseite kann man seinen Lieblingskorb wählen. Möchte man den Korb schon am nächsten Tag haben, muss man seine Bestellung bis 18 Uhr am Vortag abgeben“, erzählt der Koffi-Inhaber. Abzuholen ist der Korb am nächsten Tag zwischen 10 und 16 Uhr. Neben dem gewünschten Inhalt werden auch das notwendige Geschirr sowie eine gemütliche Decke mitgegeben. Auf Wunsch ist sogar das Ausleihen eines Federballsets möglich.