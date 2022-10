Gas und Fernwärme in Neuss : Stadtwerke geben Senkung der Mehrwertsteuer weiter

Neuss Die Stadtwerke Neuss werden die von Bundestag und Bundesrat beschlossene Mehrwertsteuer-Senkung auf Gas und Fernwärme rückwirkend zum 1. Oktober 2022 in vollem Umfang an ihre Kunden weitergeben. Was Kunden jetzt wissen müssen.

Die Reduzierung der Mehrwertsteuer wird in den Jahresabrechnungen für Gas und Fernwärme damit zu 100 Prozent berücksichtigt. Die Kunden profitieren so automatisch von dem reduzierten Steuersatz von 7 Prozent statt bisher 19 Prozent. Es ist für Kunden nicht erforderlich, den Stadtwerken Neuss ihren Zählerstand zum 30. September mitzuteilen. Die Zählerstände werden automatisch durch das IT-System der Stadtwerke berechnet und abgegrenzt. Das teilt das Unternehmen mit.

Stephan Lommetz ist Geschäftsführer der Stadtwerke Neuss. Foto: Stadtwerke

Falls Kunden dennoch ihren Zählerstand mitteilen möchten, können sie das unter www.stadtwerke-neuss.de über das Online-Kundenportal der Stadtwerke erledigen. Ein Vier-Personen-Haushalt wird durch die Senkung der Mehrwertsteuer um mehrere hundert Euro entlastet. „Uns ist wichtig, dass unsere Kundinnen und Kunden in der aktuellen Krisensituation auf die Stadtwerke Neuss als verlässlichen Partner zählen können. Deshalb werden wir die Mehrwertsteuersenkung umgehend umsetzen“, betont Stephan Lommetz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke Neuss. Sobald die konkreten Beschlüsse zu den Vorschlägen der Bundesregierung zur Gaspreisbremse vorliegen, werden die Stadtwerke Neuss ihre Kunden weiter informieren. Mehr zur Senkung der Mehrwertsteuer ist auch noch einmal auf der Internetseite der Stadtwerke Neuss unter www.stadtwerke-neuss.de nachzulesen. Dort gibt es außerdem Tipps zum Energiesparen. Unter anderem steht eine kürzlich mit der Stadt Neuss und dem Neusser Bauverein herausgegebene Energiesparbroschüre zum Download bereit. In Papierform ist sie unter anderem kostenfrei in den Neusser Bädern und den Stadtwerke-Kundencentern erhältlich.

(NGZ)