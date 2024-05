Benefizveranstaltung im Gare du Neuss Markt „Podiya“ zeigt die Ukraine in vielen Facetten

Außerdem besteht die Möglichkeit, für Kinder und Erwachsene aktiv an den verschiedenen Workshops teilzunehmen, wie beispielsweise einer „Motanka“, „Vytynanka“ oder „Namysto“-Kreation“. Liza vom Veranstaltungsteam erklärt dazu: „Eine Motanka ist ein traditionelles Püppchen, zum Beispiel gefüllt mit Tee oder Lavendel. Jede einzelne Figur hat so eine eigene Bedeutung und Wirkung. Sie stehen symbolisch für Hoffnung und Glauben und das ist es, was wir jetzt brauchen.“ Vytynankas gehören ebenfalls zur klassisch ukrainischen Handarbeit. Bei ihnen handelt es sich um Papierbilder, die in einer speziellen Technik und mit Cut-Outs entstehen. Eine Namysto, ergänzt Liza schlussendlich, ist eine selbstgemachte Kette aus Stoff und Perlen. Der Blumenworkshop am Freitag sei leider schon komplett ausgebucht, aber dafür gibt es ganztägig eine Flower-Bar, an der man ebenso Blumen kaufen und binden kann, so Liza weiter.