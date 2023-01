Beide Filialen schließen „Game Stop“ zieht sich aus Neuss zurück

Ein großes Geheimnis ist es nicht mehr und dennoch herrscht Rätselraten – auch bei den Mitarbeitern: In beiden Neusser Filialen von „Game Stop“, einer US-amerikanischen Einzelhandelskette für Computerspiele und Unterhaltungssoftware, fallen die Plakatierungen in knalligem Gelb und Rot in diesen Tagen sofort ins Auge. „30 Prozent auf alles“, „Alles reduziert“, „Wir schließen diese Filiale“ ist darauf unter anderem zu lesen. Das Geschäft im Obergeschoss des Rheinpark-Centers hat seinen letzten Verkaufstg am 8. Februar, das in der Neusser Innenstadt (Niederstraße/Ecke Glockhammer) ist bereits knapp eine Woche früher dicht. Dies teilten Mitarbeiter aus den jeweiligen Filialen auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Mehreren Medienberichten zufolge strafft das Unternehmen derzeit sein Filialnetz im deutschsprachigen Raum.