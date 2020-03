Dringliche Anfrage von CDU und Grünen Neuss : Koalition will schnellen Abriss der Rennbahn-Ställe verhindern

Koalition will schnellen Abriss der Rennbahn-Ställe verhindern

Neuss Bürgermeister erkennt Dringlichkeit einer Anfrage von CDU und Grünen nicht an. Es seien noch keine irreversiblen Tatsachen geschaffen worden, sagt er.

Mit dem Ende des Trainingsbetriebes auf der Galopprennbahn werden Ende des Monats nicht nur Stallungen frei, sondern auch einige wenige Wohnungen. Die Kündigungen sind ausgesprochen, als Räumungstermin der 31. März angeordnet. Diesen Prozess will die CDU, die den neu gegründeten Galoppclub Neuss-Niederrhein in seinem Bemühen unterstützt, den Rennsportbetrieb auf der Anlage zu erhalten, offenbar bremsen. Gemeinsam mit ihrem Koalitionspartner „Die Grünen“ legte sie im Hauptausschuss eine Fülle von Fragen vor und formulierte sehr deutlich: Sollte tatsächlich ein Abriss der Gebäude nach Ablauf des Monats März geplant sein, „wird der Verwaltung untersagt, auf dem Gelände der Rennbahn Rodungen, Abrisse oder weitere Räumungen ohne Gremienentscheid von Haupt- und Umweltausschuss vorzunehmen.“

Die Intention sei klar, sagte Bürgermeister Reiner Breuer am Rande der Sitzung, doch die von der Koalition angemahnte Dringlichkeit sei nicht zu erkennen. „Es wurden noch keine irreversiblen Tatsachen geschaffen“, sagt er. Den Fragenkatalog will die Verwaltung nun bis zur Ratssitzung am 20. März abarbeiten.